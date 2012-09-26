Театр имени Гоголя закроется на капремонт на четыре месяца

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный Театр имени Гоголя закроется на косметический ремонт в октябре 2012 года. Об этом заявил директор театра Алексей Малобродский. Сейчас здание "храма Мельпомены" находится в запущенном инженерном состоянии. Капитальный ремонт будет проводиться только после тщательного, профессионального обследования строения.

"30 сентября мы играем последний публичный спектакль - "Ночь перед Рождеством", после чего театр закроется на четыре месяца на ремонт. Мы откроемся в первых числах февраля. За это время будет проведен текущий или, как его называют, косметический ремонт", - сообщил Малобродский.

В настоящий момент объявлен конкурс на проведение ремонтных работ. Завершить обследование здания и создать проект по капремонту планируется к концу сезона - весной-летом 2013 года, передает РИА Новости.

Напомним, 23 сентября в центре Москвы состоялась акция протеста против произвола чиновников, организованная артистами театра имени Гоголя. В ней приняли участие около ста человек. Актеры пели песни, разыгрывали сценки и требовали открытого конкурса на замещение должности худрука театра.

Волна возмущения актеров театра имени Гоголя поднялась после назначения на должность худрука Кирилла Серебренникова. Ранее этот пост в течение 25 лет занимал Сергей Яшин. Решением департамента культуры столицы также был назначен новый директор театра – Алексей Малобродский. Контракты с обоими были заключны на ближайшие три года.

По словам обеспокоенных актеров, "новая метла" Серебренников планирует произвести в театре кардинальные изменения, не считаясь при этом с мнением артистов