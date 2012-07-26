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Свежая пресса

26 июля 2012, 11:10

"Вечерняя Москва": четверг, 26 июля

цао реконструкция рынки мигранты свежая пресса

На рынке появилась радиоактивная черника

Корреспонденты "Вечерней Москвы" провели рейд по столичным торговым точкам

В среду, 25 июля, пришло тревожное сообщение из подмосковного
Солнечногорска: на местном рынке выявили партию радиоактивной черники.
- 4 кг черники обнаружили радиологи в ходе плановой проверки товара в лаборатории
рынка ООО «Базар», - рассказал «Вечерке» первый замначальника Главного
управления ветеринарии Московской области Николай Левкович. - Это первый
случай за год. Торговец, узнав о результатах исследования, скрылся, его разыскивают.
Но он успел рассказать, что чернику у кого-то перекупил. Думаю, что тревогу бить не
надо. Специалисты на рынках тщательно проверяют товар.
Корреспонденты «ВМ» решили выяснить, как обстоит дело на самом деле, и
отправились на московские рынки.

В гостях у «Вечерки» префект новой Москвы Алексей Челышев

На вопросы журналистов «ВМ» ответит глава Троицкого и Новомосковского административных округов

В четверг, 26 июля, редакцию «Вечерней Москвы» посетит префект Троицкого и
Новомосковского административных округов столицы Алексей Челышев. Это будет
первое интервью префекта в новой должности. В прямом эфире «Вечерки-ТВ» он
ответит на вопросы журналистов нашей газеты. Из беседы с Алексеем Челышевым
вы узнаете, какие задачи стоят перед префектом новых территорий, о будущем
строительстве на присоединенных землях, об их благоустройстве.

Задавайте свои вопросы 26 июля в 15.45 на сайте «Вечерки» и они прозвучат в
прямом эфире!

Город закупит для школ видеокамеры

Столичные власти собираются организовать в школах видеонаблюдение и
потратить на это почти 900 миллионов рублей.
Департамент информационных технологий выложил на портал госзакупок заявку,
согласно которой ведомство объявляет открытый конкурс на установку видеокамер в
школах и поддержание их работы.
«Это будет новый проект, который позволит обеспечить безопасность детей в
школах. Камеры будут во дворе, внутри школы. Думаю, что до конца года треть
школ мы камерами обеспечим», – рассказал «Вечерке» пресс-секретарь Департамента
информационных технологий Константин Горохов.
Видеокамеры установят более чем в 1600 школах. При этом в документах,
приложенных к заявке, поясняется, что при увеличении изображения обязательно
должно быть различимо лицо человека.

В центре станет тише

Префектура ЦАО всерьез взялась за обеспечение ночного покоя жителей

В центре столицы начнут активнее бороться с шумом и бомжами на лавочках.
«В ЦАО расположено много мест, где жизнь не умолкает ни днем, ни ночью. Там
шумно, играют уличные музыканты. Эти места являются центром притяжения
асоциальных элементов. У них часто бывает педикулез, туберкулез. Периодически
возникает ненормальная ситуация с точки зрения санитарных норм. И жители
обращают внимание на эту проблему», – заявил пресс-секретарь префектуры Павел
Большунов.

Столичные парки приспособят для собак

В московских парках появятся специальные площадки для выгула и дрессировки собак

Они будут оборудованы тренажерами - трамплинами, мостиками, барьерами. Всего
таких парков будет 13. Первая площадка уже открылась в парке по Неманскому
проезду на северо-западе Москвы. Она огорожены забором так, что собачники во
время выгула питомцев не пересекаются с обычными прохожими, которые гуляют в
парке. По словам пресс-секретаря ГКУ «Мосзеленхоз» Марии Говоровой, площадки
организуют в рамках капитального ремонта парков. Пока неизвестно, будут ли
специализированные парки оборудованы стойками с бесплатными пакетами и
совками для сбора продуктов жизнедеятельности собак.

От налета кассира спасли мигранты

Гастарбайтеры первыми пришли на выручку жертве разбоя в Зеленограде и отбили у преступника похищенные деньги - около 4 миллионов рублей

Инцидент произошел около 15 часов 30 минут в районе Крюково, когда бухгалтер
Дирекции единого заказчика «Крюково-3» по служебной необходимости приехала
в Отдел диспетчерской службы №20, расположенный в 20-м микрорайоне города, с
крупной суммой наличности (предположительно, деньги были зарплатой сотрудников
предприятия).

На обновленном Тверском бульваре воссоздадут эпоху Пушкина

Ему придадут исторический облик XIX века

Реконструкция Тверского бульвара окончательно завершится к октябрю. Бульвар
получит новое лицо с историческими чертами. Тень, неспешные прогулки, разлитое
спокойствие... Эту идиллию, такую неожиданную для самого центра города, еще
пару месяцев назад нарушили рабочие и строительная техника: на Тверском бульваре
началась реконструкция. Но это к лучшему: проектировщики обещают вернуть ему
детали исторического облика XIX века, сделать более зеленым и удобным для
прогулок.

Реконструкция Бородинского сражения превзойдет киноэпопею "Война и мир"

Наконец, стал известен примерный план празднования 200-летия победы России
в Отечественной войне 1812 года. Как ожидается, центральным событием станет
крупномасштабный Международный военно-исторический праздник "День
Бородина", что заявлен на 2 сентября.

Существует утвержденный сценарий битвы, которая разразится на тех же полях, что
и двести лет назад. На протяжении двух часов счастливчики, попавшие на Бородино,
будут наблюдать непрекращающиеся красочные бои (например, за Семеновские
флеши), реконструирующие эпизоды Бородинского сражения. Кульминацией станет
взятие и отбитие батареей Раевского курганной высоты.


"Вечерняя Москва", четверг, 26 июля

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