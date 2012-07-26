"Вечерняя Москва": четверг, 26 июля

На рынке появилась радиоактивная черника

Корреспонденты "Вечерней Москвы" провели рейд по столичным торговым точкам

В среду, 25 июля, пришло тревожное сообщение из подмосковного

Солнечногорска: на местном рынке выявили партию радиоактивной черники.

- 4 кг черники обнаружили радиологи в ходе плановой проверки товара в лаборатории

рынка ООО «Базар», - рассказал «Вечерке» первый замначальника Главного

управления ветеринарии Московской области Николай Левкович. - Это первый

случай за год. Торговец, узнав о результатах исследования, скрылся, его разыскивают.

Но он успел рассказать, что чернику у кого-то перекупил. Думаю, что тревогу бить не

надо. Специалисты на рынках тщательно проверяют товар.

Корреспонденты «ВМ» решили выяснить, как обстоит дело на самом деле, и

отправились на московские рынки.

В гостях у «Вечерки» префект новой Москвы Алексей Челышев

На вопросы журналистов «ВМ» ответит глава Троицкого и Новомосковского административных округов

В четверг, 26 июля, редакцию «Вечерней Москвы» посетит префект Троицкого и

Новомосковского административных округов столицы Алексей Челышев. Это будет

первое интервью префекта в новой должности. В прямом эфире «Вечерки-ТВ» он

ответит на вопросы журналистов нашей газеты. Из беседы с Алексеем Челышевым

вы узнаете, какие задачи стоят перед префектом новых территорий, о будущем

строительстве на присоединенных землях, об их благоустройстве.

Задавайте свои вопросы 26 июля в 15.45 на сайте «Вечерки» и они прозвучат в

прямом эфире!

Город закупит для школ видеокамеры

Столичные власти собираются организовать в школах видеонаблюдение и

потратить на это почти 900 миллионов рублей.

Департамент информационных технологий выложил на портал госзакупок заявку,

согласно которой ведомство объявляет открытый конкурс на установку видеокамер в

школах и поддержание их работы.

«Это будет новый проект, который позволит обеспечить безопасность детей в

школах. Камеры будут во дворе, внутри школы. Думаю, что до конца года треть

школ мы камерами обеспечим», – рассказал «Вечерке» пресс-секретарь Департамента

информационных технологий Константин Горохов.

Видеокамеры установят более чем в 1600 школах. При этом в документах,

приложенных к заявке, поясняется, что при увеличении изображения обязательно

должно быть различимо лицо человека.

В центре станет тише

Префектура ЦАО всерьез взялась за обеспечение ночного покоя жителей

В центре столицы начнут активнее бороться с шумом и бомжами на лавочках.

«В ЦАО расположено много мест, где жизнь не умолкает ни днем, ни ночью. Там

шумно, играют уличные музыканты. Эти места являются центром притяжения

асоциальных элементов. У них часто бывает педикулез, туберкулез. Периодически

возникает ненормальная ситуация с точки зрения санитарных норм. И жители

обращают внимание на эту проблему», – заявил пресс-секретарь префектуры Павел

Большунов.

Столичные парки приспособят для собак

В московских парках появятся специальные площадки для выгула и дрессировки собак

Они будут оборудованы тренажерами - трамплинами, мостиками, барьерами. Всего

таких парков будет 13. Первая площадка уже открылась в парке по Неманскому

проезду на северо-западе Москвы. Она огорожены забором так, что собачники во

время выгула питомцев не пересекаются с обычными прохожими, которые гуляют в

парке. По словам пресс-секретаря ГКУ «Мосзеленхоз» Марии Говоровой, площадки

организуют в рамках капитального ремонта парков. Пока неизвестно, будут ли

специализированные парки оборудованы стойками с бесплатными пакетами и

совками для сбора продуктов жизнедеятельности собак.

От налета кассира спасли мигранты

Гастарбайтеры первыми пришли на выручку жертве разбоя в Зеленограде и отбили у преступника похищенные деньги - около 4 миллионов рублей

Инцидент произошел около 15 часов 30 минут в районе Крюково, когда бухгалтер

Дирекции единого заказчика «Крюково-3» по служебной необходимости приехала

в Отдел диспетчерской службы №20, расположенный в 20-м микрорайоне города, с

крупной суммой наличности (предположительно, деньги были зарплатой сотрудников

предприятия).

На обновленном Тверском бульваре воссоздадут эпоху Пушкина

Ему придадут исторический облик XIX века

Реконструкция Тверского бульвара окончательно завершится к октябрю. Бульвар

получит новое лицо с историческими чертами. Тень, неспешные прогулки, разлитое

спокойствие... Эту идиллию, такую неожиданную для самого центра города, еще

пару месяцев назад нарушили рабочие и строительная техника: на Тверском бульваре

началась реконструкция. Но это к лучшему: проектировщики обещают вернуть ему

детали исторического облика XIX века, сделать более зеленым и удобным для

прогулок.

Реконструкция Бородинского сражения превзойдет киноэпопею "Война и мир"

Наконец, стал известен примерный план празднования 200-летия победы России

в Отечественной войне 1812 года. Как ожидается, центральным событием станет

крупномасштабный Международный военно-исторический праздник "День

Бородина", что заявлен на 2 сентября.

Существует утвержденный сценарий битвы, которая разразится на тех же полях, что

и двести лет назад. На протяжении двух часов счастливчики, попавшие на Бородино,

будут наблюдать непрекращающиеся красочные бои (например, за Семеновские

флеши), реконструирующие эпизоды Бородинского сражения. Кульминацией станет

взятие и отбитие батареей Раевского курганной высоты.



"Вечерняя Москва", четверг, 26 июля