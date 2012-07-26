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ЧП

26 июля 2012, 10:14

В здании прокуратуры ЦАО произошел пожар

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ИТАР-ТАСС

Около полуночи 26 июля в здании ЦАО по адресу улица Петровка, дом 19, строение 6 произошел пожар. Как уточняет РИА Новости, по этому адресу расположены подразделения прокуратуры и следственного управления по Тверскому району Москвы.

Как сообщил собеседник агентства, по этому адресу произошло возгорание термоизоляции складированных труб, приготовленных для прокладки магистрали водопровода. Загорелся мусор, затем огонь перекинулся на стоявший рядом трактор и на соседний дом. В итоге пожар охватил окна трехэтажного здания прокуратуры. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.

По данным агентства "Интерфакс", прибывшие пожарные ликвидировали возгорание в 0.28. Жертв и пострадавших нет, пожарным удалось не допустить распространение огня внутри постройки.

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