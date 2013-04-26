Буденовский поселок в центре Москвы сохранят

Фото: Архнадзор

Комиссия при правительстве Москвы по вопросам градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия рекомендовала сохранить "Буденовский городок", построенный в стиле конструктивизма.

Ранее комиссия постановила решить вопрос сноса "Буденовского городка" с жителями. Тогда большинство опрошенных жителей поселка высказались против сноса, сообщает РИА Новости.

"Буденовский городок" находится по адресу: улица Большая Почтовая, дом 18, дом 18/20, корпуса 2-12 и 15-18.

Буденовский поселок построен в 1927–1929 годах по проекту архитектора Михаила Мотылева. Комплекс включает несколько корпусов с проездом между ними. Всего в Москве находится 26 поселков, построенных в стиле конструктивизма в 1920–1930 годы.