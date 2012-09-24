Форма поиска по сайту

24 сентября 2012, 19:27

Культура

Музей имени Пушкина открывает выставку, посвященную Ле Корбюзье

Ле Корбюзье. Фото: www.arts-museum.ru

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открывается выставка, посвященная личности французского архитектора, художника и издателя XX века Ле Корбюзье (1887-1965, настоящее имя - Шарль-Эдуар Жаннере-Гри).

Проект, посвященный этому человеку, открывается в России впервые. В нем будут показаны все стороны деятельности Ле Корбюзье и продемонстрировано его влияние на культуру XX–XXI веков, сообщает пресс-служба музея.

Всего на выставке будет представлено более 400 экспонатов. Большая часть из них предоставлена Фондом Ле Корбюзье (Париж), Музеем архитектуры им. Щусева, Фондом AVC Charity, Стефаном Аренбергом и Музеем Бельрив (Цюрих). Кроме того, специально для выставки Барселонская школа архитектуры изготовила более десяти макетов зданий.

Выставка состоит из нескольких разделов. Первый знакомит зрителя с основными этапами творческого пути Ле Корбюзье. В этом разделе можно увидеть работы мастера и проследить взаимосвязь между его живописью, скульптурой, путевыми впечатлениями и архитектурными проектами.

Второй раздел выставки посвящен взаимоотношениям Ле Корбюзье с Россией. В свое время он построил в Москве здание Центросоюза, создал проект для дворца Советов, а также разработал план реконструкции Москвы. Позже этот план послужил основой для его "Лучезарного города" - города счастья, максимально удобного для проживания всех его обитателей.

В третьем разделе представлена музейная тема в наследии Ле Корбюзье: его идеи по поводу задач, программы и подходов к экспонированию в современном музее. Четвертый раздел посвящен поздним годам жизни и творчества Ле Корбюзье, запечатленным в фотографиях Рене Бурри. Апятый раздел выставки покажет Ле Корбюзье как автора книг и издателя журналов.

Выставка продлится с 25 сентября по 18 ноября 2012 года.

Кроме того, 25 сентября в 18.00 в зале Центра эстетического воспитания "Мусейон" состоится лекция куратора выставки Жана-Луи Коэна. Он охарактеризует различные аспекты творческой и общественной деятельности Ле Корбюзье. Кроме того, будет затронуто до сих пор неизвестное направление исследований и проектных разработок мастера – пейзаж.

