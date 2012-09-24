Московский зоопарк призывает посетителей приносить желуди

Сотрудники Московского зоопарка просят горожан помочь прокормить экзотических животных, которые питаются желудями. В дубовых плодах очень нуждаются палочники и кузнечики. Для желающих помочь специалисты подготовили подробную памятку по сбору желудей

В столичном зоопарке началась акция "Желудь 2012". Любой желающий может принести собранные желуди в инсектарий зоосада для того, чтобы кормить зимой многих экзотических насекомых - палочников и кузнечиков. Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка.

"Лучшее время для сбора желудей – с конца сентября до периода массового листопада. Желуди лучше собирать под большими, старыми дубами, которые дают обильный урожай. Под такими деревьями желуди часто лежат "ковром", - уточняется в материале.

По мнению специалистов, собирать нужно только твердые, гладкие, крупные и "не червивые" желуди, без отверстий и повреждений. Долго держать собранные желуди в полиэтиленовых пакетах нежелательно, поскольку они отсыревают, начинают преждевременно прорастать или плесневеют и погибают.

В прошлом году участники акции принесли 78 кг желудей черешчатого и красного (американского) дуба.