Жители столицы могут предложить свои варианты озеленения улиц

Москвичи смогут предложить властям свои варианты озеленения ЦАО

В столице стартует онлайн-марафон, на котором жители столицы смогут предложить свой вариант озеленения центральных улиц. В департаменте природопользования и охраны окружающей среды обещают рассмотреть предложения в любой форме.

Так, можно написать в блог или ЖЖ, а также позвонить по телефону "горячей линии". Кроме того, на Тверской улице планируется установить стойку с веб-камерой и микрофоном, где также можно будет высказать свое мнение.

Напомним, зимой на Тверской улице вместо лиственных деревьев появятся можжевельник, ель и туя - всего около 70 деревьев и 600 кустарников. По словам специалистов, эти растения хорошо переносят морозы и легко переживут московскую зиму. Их высадка продлится несколько дней. Летние деревья ближайшие полгода проведут в специальном питомнике.

Эксперимент по озеленению, который проводится на Тверской улице в центре Москвы, в 2014 году планируют распространить на Садовое кольцо и бульвары.