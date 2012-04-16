В ГУМе открылся исторический туалет. Фоторепортаж

В ГУМе открылся "Исторический туалет" — музей-туалет, которым можно пользоваться по прямому назначению. Вход в музей стоит 100 рублей, а спастись от московской жары можно за 500 рублей в специальном душе. Комплект полотенец, халат, тапочки, фен и средства по уходу за телом включены в стоимость посещения душевой. На входе встречают женщины в белых передниках, а на стенах музея можно ознакомиться с исторической справкой, в которой — вся долгая история создания и воссоздания туалетной комнаты в ГУМе.