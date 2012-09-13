Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 сентября 2012, 14:26

Город

На Казанском вокзале откроют приемную по работе с пассажирами

Фото: ИТАР-ТАСС

На Казанском вокзале столицы с 13 по 27 сентября будет работать общественная приемная по вопросам организации пригородного сообщения. Цель ее работы - улучшить качество обратной связи с пассажирами. Об это заявил замруководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Гамид Булатов.

"Нам важно, какой отклик находит наша деятельность со стороны пассажиров. Именно их мнение позволяет на правильно осуществлять преобразования, а также качественно и взвешенно принимать решения", - пояснил чиновник.

На московских железнодорожных вокзалах регулярно проводится акция "Общественная приемная". Власти намерены активно развивать общественный пассажирский транспорт, в том числе железнодорожный, чтобы разгрузить город от пробок, передает РИА Новости.

Так, например, в ноябре прошлого года был введен новый вид месячного абонементного билета "Большая Москва", который дает возможность проезда в электричках по любым пригородным ж/д маршрутам в пределах 25 километров от центральных московских вокзалов.

цао вокзалы РЖД ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика