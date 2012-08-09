Переулки центра Москвы благоустроят с учетом пожеланий жителей

ИТАР-ТАСС

Префектура ЦАО начала сбор предложений москвичей по реконструкции и благоустройству Столешникова, Лаврушинского, Камергерского, Большого и Малого Толмачевских переулков.

Жители центра Москвы уже успели выступить со своими предложениями. Так, москвичи недовольны большим количеством летних кафе в Камергерском переулке и хотят, чтобы с ними согласовывали размещение новых объектов. А вблизи часовни Рождества Пресвятой Богородицы в Столешниковом переулке москвичи просят установить лавочки. Об этом рассказал газете "Известия" пресс-секретарь префектуры ЦАО Павел Большунов.

Префектура ЦАО считает удачным проект благоустройства Арбата, созданный по предложениям жителей. Так, на Арбате москвичи предложили создать сквер между домами № 39 и 41, поставить памятник Виктору Цою вместо стены, а также разместить лавочки и другую уличную мебель.