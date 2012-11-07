На стройплощадке в Москве вновь найдены радиоактивные трубы

Фото: radon.ru

В Центральном округе Москвы обнаружены радиоактивные трубы. Исследование на одной из строительных площадок провели специалисты предприятия "Радон" и МЧС.

Выяснилось, что радиацией были загрязнены две металлические трубы. Грунт и трубы были собраны, а стройплощадка огорожена барьерной лентой с предупреждающими знаками "Радиационная опасность". В настоящее время территория находится под охраной.

За ограждающей лентой радиоактивный фон не превышает естественного, угроза жизни и здоровью населению отсутствует, сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, в августе радиоактивные трубы были обнаружены на стройплощадке на северо-востоке Москвы. Выяснилось, что они были привезены из Самарской области. Радиационный фон на объекте был превышен более чем в 30 раз.