Все газоны Бульварного кольца будут приведены в порядок

ИТАР-ТАСС

Власти столицы намерены поменять систему полива газонов на Чистопрудном бульваре. Об этом сообщает инфоцентр правительства Москвы со ссылкой на префекта ЦАО Сергея Байдакова. Ранее Байдаков сообщал, что систему автоматического полива газонов установят на Тверском, Сретенском и Покровском бульварах.

По словам префекта ЦАО, 15-20% травы на центральных бульварах Москвы портится под действием солнечных лучей. Это происходит из-за того, что там не обеспечивается постоянный полив газонов.

Кроме того, пообещал Сергей Байдаков, в порядок будут приведены все газоны Бульварного кольца.

Ранее власти намеревались ввести другие изменения на газонах в центре Москвы. Планируется опустить газоны ниже уровня бортового камня, чтобы грязь оттуда не летела на тротуары и проезжую часть. На эти работы в текущем году власти ЦАО выделили около 50 миллионов рублей.