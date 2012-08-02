Транспортные развязки в районе "Москва-Сити" откроются осенью

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Несколько новых эстакад в районе делового центра "Москва-Сити" откроют для движения автомобильного транспорта в октябре 2012 года, сообщает пресс-служба префектуры Центрального округа (ЦАО) Москвы.

"Ввод в эксплуатацию сооружений транспортной инфраструктуры в районе Звенигородского шоссе и "Москва-сити" позволит увеличить доступность для москвичей и гостей города объектов Международного делового центра и обеспечит удобную связь других округов с финансово-экономическим центром города", - прокомментировал ситуацию префект ЦАО Сергей Байдаков.

Согласно проектной документации, предусмотрено строительство семи автодорожных эстакад и пяти пешеходных переходов. Одна из эстакад - транзитная с третьего транспортного кольца была введена в эксплуатацию в 2010 году.

В настоящий момент, завершается строительство эстакад на съезде с проектируемой автомагистрали на Шелепихинское шоссе; между 2-й Магистральной улицей через Малое кольцо МЖД и Шелепихинским шоссе; на выезде из "Москва-Сити" на третье транспортное кольцо; на съезде с ТТК в "Москва-Сити"; на главном ходе проектируемой автомагистрали; на съезде со Звенигородского шоссе на проектируемую автомагистраль.

Завершить строительство транспортных развязок и пешеходных переходов планируется 30 сентября.