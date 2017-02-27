Форма поиска по сайту

27 февраля 2017

Трамп потребует расширить расходы на оборону США

Фото: FA Bobo/PIXSELL/ТАСС/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп потребует заложить в бюджет на следующий финансовый год увеличение расходов на оборону страны, сообщает "Мир 24" со ссылкой на газету The New York Times.

Издание ссылается на информацию от четырех высокопоставленных источников. Они утверждают, что глава государства ради перевода денег в оборону сократит финансирование ряда госорганов. Меньше денег может получить федеральное агентство США по охране окружающей среды. Изменения не коснутся социальной сферы – льготы и медицинское страхование получат деньги в полном объеме.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп собирается расширить ядерный арсенал Соединенных Штатов, чтобы показать лидирующие позиции Вашингтона. Он подчеркнул, что его намерения продиктованы тем, что Штаты остались позади со своим нынешним ядерным потенциалом. При этом, от кого конкретно государство отстает, лидер США не уточнил.

