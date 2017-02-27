Трамп потребует расширить расходы на оборону США

Фото: FA Bobo/PIXSELL/ТАСС/PA Images/Van Tine Dennis

Президент США Дональд Трамп потребует заложить в бюджет на следующий финансовый год увеличение расходов на оборону страны, сообщает "Мир 24" со ссылкой на газету The New York Times.

Издание ссылается на информацию от четырех высокопоставленных источников. Они утверждают, что глава государства ради перевода денег в оборону сократит финансирование ряда госорганов. Меньше денег может получить федеральное агентство США по охране окружающей среды. Изменения не коснутся социальной сферы – льготы и медицинское страхование получат деньги в полном объеме.