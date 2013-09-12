Бюджет Москвы пополнится на 58 млрд рублей от приватизации активов

"Интервью": Максим Решетников - об экономическом развитии Москвы

Бюджет Москвы в 2014 году может получить около 58 миллиардов рублей от приватизации городских активов. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" сообщил и.о. руководителя столичного департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"В бюджет Москвы заложены 58 миллиардов рублей. Источником покрытия дефицита в 2014 году станут доходы от приватизации", - сказал он.

По его словам, пока там заложены очень небольшие суммы – 7-8 миллиардов рублей. "Все будет зависеть от того, какая конъюнктура, какая ситуация на рынке сложится. И сможет ли бизнес предложить те деньги, которые мы бы хотели получить за эти объекты", - сказал Решетников.

Он напомнил также, что в этом году город почти за 100 миллиардов рублей продал компанию МОЭК, которая за два года принесла Москве убытки на 10 миллиардов рублей.

Кроме того, как ранее сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, столичные власти рассчитывают собрать беспрецедентно высокие доходы от использования земельных ресурсов и имущественного комплекса в уходящем году.

От использования земельных ресурсов московская мэрия планирует получить в 2012 году порядка 30 млрд рублей. По ее оценке, еще 11 млрд рублей город получит в 2012 году в качестве арендной платы за недвижимость.