Госдума приняла во втором чтении бюджет на будущий год

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В среду Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на будущий год. В доработанном проекте бюджета увеличены расходы на социально-значимые проекты, сообщает ТАСС.

"За" новый бюджет проголосовали 290 депутатов, "против" – 89. Народные избранники одобрили увеличение размеров кредитования регионов (выдадут на нужды субъектов федерации до 310 миллиардов рублей вместо 140). Деньги выделяются под 0,1 процента годовых.

Кредитные средства можно будет потратить на покрытие дефицита регионального бюджета и ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

На строительство и ремонт школ пустят 50 миллиардов рублей, на нужды Крыма – 41 миллиард, на поддержку сельского хозяйства – 9 миллиардов, на финансирование науки – 15 миллиардов.

Расходы бюджета превысят доходы на 2,4 триллиона рублей. Инфляция прогнозируется на уровне 6,4 процента.

Напомним, ранее Госдума приняла закон о возможности утвердить годичный бюджет на 2016 год вместо трехлетнего периода. Кроме того, закон останавливает применение бюджетного правила на следующий год.