Создатели Mozilla работают над новым браузером

Фото: medium.com/project-tofino

Разработчики Mozilla объявили о запуске нового проекта – Tofino, сообщается в блоге компании на Medium.

Пока команда Tofino состоит из шести человек, они займутся проектированием и дизайном нового продукта. Как отметил старший вице-президент Firefox Марк Майо, "со времен Firefox 1.0 браузеры сильно изменились и мы давно нуждаемся в свежем взгляде". Как видно из набросков предположительного дизайна, программа будет сильно отличаться от аналогов.

Project Torfino будет строиться не на движке Gecko, как "старший брат" Firefox, а на Electron, в основе которого лежит Chromium. В то же время Mozilla будет продолжать поддержку и разработку "огнелиса".

Ранее за новый браузер взялись в Microsoft, отказавшись от Internet Explorer в пользу Project Spartan, позже сменившего имя на Microsoft Edge.