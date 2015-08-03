Форма поиска по сайту

03 августа 2015, 17:21

Технологии

Отказ от Chrome в пользу Safari экономит батарею MacBook – исследование

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Компания-производитель аккумуляторов Battery Box провела тестирование 13-дюймового MacBook для оценки времени его работы при использовании различных браузеров.

Оказалось, что наиболее "экономным" является Safari (встроенный браузер). Он продержался 6 часов и 21 минуту.

Второе место занял Mozilla FireFox, третье – Google Chrome, при их использовании MacBook "прожил" 5 часов и 29 минут и 5 часов и 8 минут соответственно.

Для теста пользователи смотрели видео на YouTube и Putlocker, общались в соцсетях, просматривали почту, а также пользовались поисковиками Google, Bing и DuckDuckGo.

браузеры тесты macbook

Главное

