Отказ от Chrome в пользу Safari экономит батарею MacBook – исследование

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Компания-производитель аккумуляторов Battery Box провела тестирование 13-дюймового MacBook для оценки времени его работы при использовании различных браузеров.

Оказалось, что наиболее "экономным" является Safari (встроенный браузер). Он продержался 6 часов и 21 минуту.

Второе место занял Mozilla FireFox, третье – Google Chrome, при их использовании MacBook "прожил" 5 часов и 29 минут и 5 часов и 8 минут соответственно.

Для теста пользователи смотрели видео на YouTube и Putlocker, общались в соцсетях, просматривали почту, а также пользовались поисковиками Google, Bing и DuckDuckGo.