Стали известны номинанты премии имени Аркадия и Бориса Стругацких

Борис Стругацкий на вручении "АБС-премии". Фото: ИТАР-ТАСС

21 июня в Пулковской обсерватории пройдет церемония вручения наград XV Международной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких ("АБС-премия"). Уже стали известны финалисты премии в двух ее номинациях.

Финалистами в номинации художественная проза стали: роман "Икс" Дмитрия Быкова, "Педагогическая поэма второго порядка" Евгения Лукина и "Кетополис. Книга 1. Киты и броненосцы" Грея Грина, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета " АБС-премии" Сергея Арно.

В номинации нон-фикшн: "Льюис Кэрролл" Нины Демуровой, "Марк Твен" Максима Чертанова и и двухтомник "Стругацкие. Материалы к исследованию: письма, рабочие дневники. 1972-1984", подготовленный Виктором Курильским и Светланой Бондаренко.

При этом раньше премия вручалась в Центре современной литературы, а в этом году она будет вручена в Пулковской обсерватории, где работал сам Борис Стругацкий.

Перед церемонией вручения пройдет экскурсия по обсерватории и ее окрестностям. Там рождались многие идеи Стругацких, например, прототипом НИИЧАВО книги "Понедельник начинается в субботу" стало находящееся там общежитие.

Напомним, Борис Стругацкий скончался в ноябре 2012 года на 80-м году жизни. Вскоре после этого был прекращен выпуск альманаха Бориса Стругацкого "Полдень. XXI век", и прекратила свое существование его личная премия "Бронзовая улитка".