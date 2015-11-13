Самыми популярными иностранными женихами в Москве стали турки и украинцы

Фото: ТАСС//Анна Шевелева

Самыми популярными женихами для москвичек среди граждан СНГ являются украинцы, а среди мужчин дальнего зарубежья столичные невесты чаще всего выбирают турков, сообщают Дни.Ру.

Согласно рейтингу городского управления ЗАГС, среди граждан стран СНГ москвички чаще всего выходят замуж за украинцев. Такая же тенденция была и в прошлом году, тогда зарегистрировано 4796 подобных браков.

"С начала года наибольшее число браков в Москве было заключено с гражданами Украины, Молдовы, Азербайджана, Узбекистана, Белоруссии", – сказала пресс-секретарь городского Управления ЗАГС Евгения Смирнова.

А среди женихов из дальнего зарубежья самые популярные – турки. Затем идут женихи из Германии (161 брак), Израиля (152 брака) и Египта (82 брака). Также востребованными женихами являются выходцы из Великобритании и Афганистана.

За десять месяцев 2015 года в Москве зарегистрировано 85 689 браков, из них лишь 15,5 процентов заключены с иностранцами.

Отметим, у жителей Подмосковья появилась возможность зарегистрировать свой брак в предстоящую новогоднюю ночь. Церемонии будут проводить в Московском областном дворце бракосочетания в Барвихе.

Кроме того, москвичи могут зарегистрировать брак в любом природном парке столицы. Также, пожениться можно на территории десяти исторических и культурных достопримечательностей Подмосковья, среди которых дом-музей Петра Чайковского в Клину, усадьба Мараевых, музей-заповедник Антона Чехова "Мелихово" и другие.