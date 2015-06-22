В Олимпийские игры могут включить серфинг и боулинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Восемь новых видов спорта могут появиться в Олимпийских играх в течение пяти лет, передает агентство France-Presse.

Список соревнований может пополниться боулингом, софтболом, бейсболом, каратэ, сквошем, скалолазанием, серфингом, катанием на роликовых коньках и ушу. Кроме того, в списке был американский футбол.

Ранее 26 федераций подали заявку на включение своих видов спорта в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. Фаворитами при этом являются бейсбол и софтбол, которые очень популярны в Японии.



Вопрос о включении дисциплин обсуждался во время 127-й сессии МОК в декабре 2014 года, при этом любое изменение олимпийской программы возможно только с согласия сессии МОК.

Как отметил председатель совета по включению новых видов спорта в программу Игр-2020 Фудзио Митараи, "при выборе мы руководствовались тем, что данные виды спорта помогут продвигать идеи олимпийского движения среди молодежи".

Напомним, бейсбол и софтбол были представлены на Играх-2008 в Пекине, но их исключили из олимпийской программы. Ожидается, что окончательный выбор Международный Олимпийский комитет сделает до августа 2016 года.