Черепахи и императорские карпы из "Аптекарского огорода" переедут в водоемы

Фото предоставлено пресс-службой Ботанического сада МГУ

В "Аптекарском огороде" состоится переезд императорских карпов и красноухих черепах в водоемы под открытым небом, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.



Рыбы вернутся в Зеркальный канал, а черепахи – в маленький пруд рядом со вторым входом в сад. Они возвращаются оттуда из оранжерей, где проводили зимовку. Посетители сада получат уникальный шанс наблюдать это яркое зрелище с близкого расстояния.

Напомним, с 18 апреля по 31 мая в "Аптекарском огороде" пройдет XV Весенний фестиваль цветов. Все это время гости Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" смогут увидеть сакуру, магнолии, сирень, древовидные пионы, рододендроны, абрикосы, черешню, сливы, яблони, груши, нарциссы, более ста тысяч тюльпанов и многие другие растения.

Благодаря коврам из хохлаток, ветрениц и пролесок, в саду будет стоять медовый аромат. В конце апреля в "Аптекарском огороде" состоится семейное мероприятие – торжественный переезд черепах и карпов из оранжереи в открытый водоем.

Кроме того, гостям фестиваля предлагается посмотреть бамбуковую инсталляцию "Духовная волна", созданную японским мастером икебаны Тетсунори Каваной, которая расположена неподалеку от сада – во внутреннем дворе посольства Японии.

"Аптекарский огород" открыт с 10.00 до 21.00 ежедневно, с 9 мая – до 22.00. Касса закрывается за 30 минут до закрытия сада. Стоимость билетов: 200 рублей – полный, 150 рублей – льготный.