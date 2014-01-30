Минобрнауки намерено создать открытый электронный архив научных работ

В России необходимо создать открытый электронный архив научных работ, чтобы избежать плагиата в диссертациях и обесценивания научных степеней в глазах общества, заявила в четверг директор департамента информационной и региональной политики Минобрнауки Анна Усачева.

По ее словам, тема "неправомерных заимствований среди научных исследований" в России породила недоверие к обладателям ученых степеней.

В связи с этим ученые считают необходимым создать открытый научный архив, где были бы выложены научные работы, монографии и вся необходимая литература, отметила Усачева. В данном случае речь идет не о проверке всех защищенных диссертаций, а о создании электронного архива оригинальных научных работ, сообщает пресс-служба министерства.

"Пока это только идея... Со временем это позволит точно определять автора работ и издание по любому фрагменту", - уточнила Усачева. В то же время, по ее словам, создание архива научных работ осложняется многими нюансами: среди них и защита авторских прав, и наличие закрытых работ и тематик двойного назначения.

В настоящее время Минобрнауки не планирует объявления и проведения каких-либо конкурсов на проверку диссертаций.

Напомним, в конце сентября 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ужесточается процесс защиты диссертаций.

Перед защитой диссертация обязательно должна быть опубликована в интернете. Публикации подлежит как автореферат, так и полный текст работы. При этом необходимо указывать научных консультантов и отзывы оппонентов. Увеличивается срок возможности пересмотра итогов защиты диссертаций с 3 до 10 лет. Также был введен запрет на предоставление научных докладов и могографий в качестве диссертации.

Почти ровно год назад эксперты Минобрнауки обнаружили серьезные нарушения в 24 диссертациях, защищенных в МПГУ. После этого диссертационный совет был распущен, а его руководитель уволен из университета. Высшая аттестационная комиссия лишила ученых степеней 11 человек, которые были замешаны в скандале.