На стройплощадке стадиона "Спартак" обнаружили бомбу времен ВОВ

Фото: ИТАР-ТАСС

На стройплощадке стадиона "Спартак" обнаружили авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. В настоящий момент ведутся работы по ликвидации снаряда.

"Сегодня в 14.49 поступило сообщение о том, что при проведении строительных работ по адресу Волоколамское шоссе, дом 67 обнаружен предмет, схожий с авиационной бомбой времен ВОВ. На место направлены саперы, кинологи с собаками и следственно-оперативная группа", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По указанному адресу возводится стадион "Спартак".

Отметим, что во время Битвы под Москвой, одного из ключевых сражений Второй мировой войны, немецкая авиация совершала налеты на столицу СССР. Особенно много неразорвавшихся снарядов было обнаружено на территории Новой Москвы.