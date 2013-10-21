Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября 2013, 17:52

Безопасность

Взрывное устройство в Волгограде привела в действие смертница

Рейсовый автобус в Волгограде взорвала террористка-смертница

Бомбу в автобусе в Волгограде взорвала смертница, что подтверждает выжившая пассажирка рейса.

Как сообщает пресс-служба СКР, самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Асиялова."Эта женщина зашла в автобус на одной из остановок, и почти сразу после этого прогремел взрыв", - уточняется в релизе Следственного комитета.

Следователи приступили к осмотру места происшествия, опрашиваются очевидцы и выжившие во время теракта пассажиры, изъято и изучается видео с камер наблюдения.

Ссылки по теме


Напомним, около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус, погибли пять человек, 32 пострадавших были госпитализированы, 8 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрывное устройство сработало в автобусе, когда он находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза", расположенной по улице Лазоревой. Автобус следовал рейсом "Государственный университет - кинотеатр "Юбилейный".

Возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Сайты по теме


Сюжет: Взрыв в Волгограде
бомбы следствие теракты террористы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика