Авиарейсы в Москву из Питера задержаны из-за сообщения о бомбе

Все вылеты из Пулково задержаны из-за сообщения о бомбе

Авиарейсы в Москву из Санкт-Петербурга задержаны из-за анонимного сообщения о бомбе. Из аэропорта Пулково эвакуировали полторы тысячи человек. Пассажиров и работников комплекса выводят за территорию аэропорта.

Сейчас он не принимает самолеты и на время отменил все вылеты. Сотрудники транспортной полиции обследуют здания обоих терминалов, там же работают кинологи и взрывотехники.

По последним данным, анонимное сообщение о взрывном устройстве, из-за которого в пятницу утром эвакуировали пассажиров и работников комплексов аэропортов "Пулково-1" и "Пулково-2" в Петербурге, оказалось ложным. Об этом сообщил представитель управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме. В результате проведенных проверок взрывных устройств и взрывных веществ не обнаружено.