В Бангкоке в результате теракта погибли 15 человек

Фото: ТАСС/Олег Булдаков

В деловом центре столицы Таиланда Бангкоке взорвалась бомба, в результате 15 человек погибли и 80 ранены, сообщает МИА "Россия сегодня".

Взрыв произошел на перекрестке Ратчапрасонг в непосредственной близости от крупных магазинов и индуистского святилища. На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции.

На месте было найдено еще два взрывных устройства, их разминируют саперы. Кто мог организовать теракт, пока не сообщается.

Год назад в Таиланде произошел государственный переворот, ему предшествовали демонстрации, в ходе которых протестующие требовали отставки правительства премьер-министра Йинглак Чинават. На прошлой неделе Чинават была задержана военными. По некоторым сообщениям, накануне ее отпустили, выдвинув ряд условий.

В связи с военным переворотом Ростуризм тогда не советовал российским туристам нарушать комендантский час и выходить за территорию отелей. Также не рекомендовалось посещать столицу государства – Бангкок. Отметим, что среди российских туристов наиболее популярны курорты Паттайя и Пхукет.