Сообщение о минировании Шереметьево оказалось ложным

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Утром 17 августа неизвестный сообщил в полицию, что в здании аэропорта Шереметьево заложена бомба. Прибывшие на место эксперты не обнаружили взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России, для проверки был задействован личный состав линейного управления МВД в аэропорту, а также сотрудники "воздушных ворот".

Позже неизвестный сообщил, что бомба находится не в Шереметьево, а в аэропорту Владивостока.

Полиция выясняет личность "телефонного террориста", ему грозит наказание вплоть до тюремного заключения сроком на три года.