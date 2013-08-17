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17 августа 2013, 12:26

ЧП

Сообщение о минировании Шереметьево оказалось ложным

Фото: M24.ru

Утром 17 августа неизвестный сообщил в полицию, что в здании аэропорта Шереметьево заложена бомба. Прибывшие на место эксперты не обнаружили взрывчатку.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России, для проверки был задействован личный состав линейного управления МВД в аэропорту, а также сотрудники "воздушных ворот".

Позже неизвестный сообщил, что бомба находится не в Шереметьево, а в аэропорту Владивостока.

Полиция выясняет личность "телефонного террориста", ему грозит наказание вплоть до тюремного заключения сроком на три года.

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