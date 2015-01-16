Курский вокзал проверили из-за сообщения о готовящемся взрыве

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Здание Курского вокзала проверяли спецслужбы из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщает МИА "Россия сегодня".

Днем 16 января в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании Курского вокзала заложена бомба. На место выехали саперы и кинологи, которые проверили помещения, но взрывного устройства не нашли. Из здания эвакуировали около 500 человек.

В настоящее время устанавливается личность звонившего, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Последний раз Курский вокзал эвакуировали 6 декабря 2014 года, бомбу тогда также не нашли. Кроме того, подобные случаи происходили 1 декабря и 20 октября.