Полицейские не нашли бомбу в здании МАИ

Очевидец рассказал, как в МАИ проходила эвакуация из-за угрозы взрыва

Сотрудники полиции не нашли бомбу в здании Московского авиационного института.

"После проверки, проведенной кинологами и саперами, взрывное устройство обнаружено не было", - сообщили M24.ru в пресс-службе столичного ГУМВД.

Напомним, утром 11 февраля из здания МАИ на Волоколамском шоссе эвакуировали студентов и сотрудников: неизвестный сообщил по телефону, что в вузе заложена бомба. На место ЧП немедленно прибыли кинологи и саперы, территория института, расположенного на Ленинградском шоссе на севере Москвы, была оцеплена.