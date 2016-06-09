Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2016, 14:40

Безопасность

На станции "Охотный ряд" обнаружили подозрительный предмет

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Столичные полицейские обнаружили подозрительный предмет на станции метро "Охотный ряд". В настоящее время место происшествия оцеплено, сообщает Агентство "Москва".

Речь идет о бесхозной сумке, которая привлекла внимание бдительных сотрудников полиции. На месте событий работают кинологи и специалисты с металлодетекторами. На движение поездов и пассажиропоток на станции инцидент никак не повлиял.

Аналогичный инцидент произошел в подземке в конце мая. В одном из вагонов поезда на станции метро "Тимирязевская" Серпуховско-Тимирязевской линии обнаружили подозрительный предмет.

В 19:05 машинисту поезда об этом сообщили пассажиры последнего вагона, связавшись с ним по экстренной связи. Полицейские вынесли из вагона предмет на станцию и на время оцепили это место. Позже выяснилось, что обнаруженный предмет опасности не представляет.

Инцидент на график движения поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии не повлиял.

бомбы Московский метрополитен подозрительные предметы чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика