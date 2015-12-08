Бросивший бомбу на остановке в центре Москвы попал на записи видеокамеры

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На записи камер видеонаблюдения попал убегающий мужчина, который, предположительно, бросил взрывное устройство в людей на остановке в центре Москвы. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, по данным агентства, взрывное устройство было начинено металлическими осколками, которые обнаружили на месте взрыва на улице Покровка.

Напомним, около 23:00 на автобусной остановке по адресу: улица Покровка, дом 16, прогремел взрыв. Сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Ранения получили две женщины 28 и 48 лет, а также 25-летний мужчина. Еще один пострадавший, 31-летний мужчина, от госпитализации отказался.

"Вечер": На остановке общественного транспорта произошел взрыв

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". По предварительным данным, причиной инцидента могла стать самодельная бомба, которую бросили из проезжавшего мимо автомобиля или из окна многоэтажки.

Мощность взрывного устройства, предварительно, составляла 50 граммов в тротиловом эквиваленте.