07 октября 2014, 16:35

Безопасность

Почти 500 человек эвакуировали из гостиницы "Москва" из-за сообщения о бомбе

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Почти пятьсот человек эвакуировали из гостиницы "Москва" в центре столицы из-за сообщения о заложенной в здании бомбе, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Сообщение о минировании гостиницы на улице Охотный ряд полицейским поступило в 15.35. В результате оперативно были эвакуированы 460 человек из числа посетителей и персонала гостиницы.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось об эвакуации головного офиса компании "Газпром" на улице Наметкина. Утверждалось, что организации пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе. Однако позднее "Газпром" опроверг эту информацию.

