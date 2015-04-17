Боксер Лебедев провел четыре дня в больнице после боя с французом Каленга

Фото: M24.ru

Российский боксер Денис Лебедев провел четыре дня в московской больнице имени Бурденко после боя с французом Йори Каленга. Об этом спортсмен рассказал агентству ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Лебедев госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. "Ничего подобного у меня нет. Наверное, кому-то просто захотелось написать об этом. У меня все нормально. Я в порядке", - отметил Лебедев.

"В день боя я почувствовал себя не очень хорошо - стало першить в горле. Температуру я мерить не стал, поскольку если бы она оказалась высокой, это могло бы негативно сказаться на моем психологическом состоянии. После поединка я немало времени уделил друзьям, болельщикам - в результате лег спать где-то в 5 утра.

На следующий день мое состояние значительно ухудшилось - очень сильно заболело горло, появилась резь в глазах. Мне посоветовали лечь в больницу. Сказали, мол, заодно и углубленное медицинское обследование пройдешь - все-таки бой был тяжелым, а до этого я прошел двухмесячные сборы, со 120 раундами спаррингов - это очень серьезная нагрузка, ясно, что без пропущенных ударов там не обошлось. Сейчас я уже выписываюсь, собираю вещи", - рассказал Лебедев.

Он добавил, что теперь будет проходить углубленное медицинское обследование после каждого боя.

Российский боксер Денис Лебедев победил француза Йоури Каленгу

Напомним, поединок между Лебедевым, являющимся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг, и Йори Каленга состоялся в Москве 10 апреля. Россиянин победил француза единогласным решением судей, защитив титул.

На профессиональном ринге Лебедев провел 29 боев, одержав 27 побед и потерпев одно поражение. Один поединок был признан несостоявшимся из-за того, что соперник Лебедева - панамец Гильермо Джонс - позже был уличен в употреблении допинга.