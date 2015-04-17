Боксер Лебедев провел четыре дня в больнице после боя с французом Каленга

Фото: M24.ru
Российский боксер Денис Лебедев провел четыре дня в московской больнице имени Бурденко после боя с французом Йори Каленга. Об этом спортсмен рассказал агентству ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что Лебедев госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. "Ничего подобного у меня нет. Наверное, кому-то просто захотелось написать об этом. У меня все нормально. Я в порядке", - отметил Лебедев.
"В день боя я почувствовал себя не очень хорошо - стало першить в горле. Температуру я мерить не стал, поскольку если бы она оказалась высокой, это могло бы негативно сказаться на моем психологическом состоянии. После поединка я немало времени уделил друзьям, болельщикам - в результате лег спать где-то в 5 утра.
На следующий день мое состояние значительно ухудшилось - очень сильно заболело горло, появилась резь в глазах. Мне посоветовали лечь в больницу. Сказали, мол, заодно и углубленное медицинское обследование пройдешь - все-таки бой был тяжелым, а до этого я прошел двухмесячные сборы, со 120 раундами спаррингов - это очень серьезная нагрузка, ясно, что без пропущенных ударов там не обошлось. Сейчас я уже выписываюсь, собираю вещи", - рассказал Лебедев.
Он добавил, что теперь будет проходить углубленное медицинское обследование после каждого боя.
Напомним, поединок между Лебедевым, являющимся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг, и Йори Каленга состоялся в Москве 10 апреля. Россиянин победил француза единогласным решением судей, защитив титул.
На профессиональном ринге Лебедев провел 29 боев, одержав 27 побед и потерпев одно поражение. Один поединок был признан несостоявшимся из-за того, что соперник Лебедева - панамец Гильермо Джонс - позже был уличен в употреблении допинга.