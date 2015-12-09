Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря 2015, 12:27

Город

Двое пострадавших при взрыве на Покровке остаются в больницах

Два человека, пострадавших при взрыве на остановке на Покровке, остаются в больницах, сообщает МИА "Россия сегодня".

По данным врачей, раненые находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой.

Напомним, 7 декабря около 23:00 на автобусной остановке около дома №16 по улице Покровка прогремел взрыв, пострадали пять человек.

Предположительно, в остановку бросили гранату Ф-1. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", полиция ищет виновного - его лицо попало на камеру видеонаблюдения.

Ссылки по теме


Сюжет: Взрыв на Покровке
больницы пострадавшие Покровка чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика