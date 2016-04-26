У студента и преподавателя МГУ обнаружили туберкулез

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У студента и преподавателя факультета политологии МГУ обнаружили туберкулез. Деканат обратился к учащимся с просьбой посетить противотуберкулезный диспансер, сообщает Агентство "Москва".
Декан факультета опасается, что некоторые студенты также могут заболеть туберкулезом, который является заразной болезнью.
В настоящее время туберкулез в России распространен, в основном, в местах лишения свободы. Этому способствует плохая пища, недоедание, а также антисанитарные условия в месте проживания.
Лечение от туберкулеза является весьма дорогостоящим, кроме того, еще и исключительно длинным по времени.