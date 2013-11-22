Форма поиска по сайту

22 ноября 2013, 16:34

Общество

Минздрав намерен запретить производство лекарств из эмбрионов человека

Фото: ИТАР-ТАСС

Минздрав России предложил запретить использование биоматериалов, которые получают из человеческих эмбрионов для производства лекарственных препаратов. Соответствующий документ был размещен в минувший четверг на Едином портале раскрытия информации о подготовке нормативных правовых актов.

В частности в нем говорится, что для оптимизации ассортимента лекарств, обращающихся на рынке, и для обеспечения их надлежащего качества были внесены все необходимые изменения в четвертую статью Федерального Закона.

Согласно этому постановлению ведомства, терминология медицинских препаратов дополнена важными обозначениями: биологический лекарственный препарат, биоаналоговый лекарственный препарат, препарат сравнения, взаимозаменяемые лекарственные препараты и фармакопейные стандартные образцы.

Теперь по новым правилам будет запрещено использование абортивного биоматериала для разработки и производства медицинских препаратов.

В ближайшее время Минздрав проведет процедуру государственной регистрации лекарств, которые применяются для лечения редких болезней. Помимо этого будет осуществлена и экспертиза препаратов для использования в педиатрии.

