Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 09:13

Общество

Власти Бразилии отменили введенный из-за вируса Зика режим ЧП

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министерство здравоохранения Бразилии отменило режим ЧП, введенный в стране из-за вспышки вируса Зика. Режим сохранялся на протяжении 18 месяцев, сообщает ТАСС.

В заявлении ведомства отмечается, что принятые меры по уничтожению комаров Aedes aegypti совместно с мобилизацией населения привели к снижению заболеваемости.

С 1 января по 15 апреля число заболевших вирусом Зика снизилось на 95,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период зафиксировано 7911 случаев против 170 535.

Лихорадка Зика – острая инфекционная болезнь. Обычно она поражает обезьян и иногда передается человеку с укусами комаров. Протекает с лихорадкой. Вирус опасен для беременных женщин, поскольку вызывает мутацию плода с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его переносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе.

Ссылки по теме


болезни Бразилия власти жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика