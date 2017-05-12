Власти Бразилии отменили введенный из-за вируса Зика режим ЧП

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Министерство здравоохранения Бразилии отменило режим ЧП, введенный в стране из-за вспышки вируса Зика. Режим сохранялся на протяжении 18 месяцев, сообщает ТАСС.
В заявлении ведомства отмечается, что принятые меры по уничтожению комаров Aedes aegypti совместно с мобилизацией населения привели к снижению заболеваемости.
С 1 января по 15 апреля число заболевших вирусом Зика снизилось на 95,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за этот период зафиксировано 7911 случаев против 170 535.
Впервые вирус Зика был выявлен в 1947 году в Уганде, его переносчиком является комар Aedes aegypti. Вспышки заболевания зарегистрированы в Азии, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Тихоокеанском регионе.
Ссылки по теме