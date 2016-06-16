Из Франции выдворят 20 российских болельщиков

Фото: ТАСС/SOLO/Zuma

20 российских болельщиков ожидают выдворения из Франции во временном центре административного содержания в Марселе, сообщил пресс-атташе посольства РФ Сергей Паринов.

"Решение о выдворении было принято в отношении 20 человек. Выдворять их будет французская сторона. В течение 48 часов после вынесения решения они имеют право на апелляцию. После вступления решения в окончательную силу французские власти имеют до 30 дней для его исполнения", – цитирует Паринова "Интерфакс".

По его словам, еще одному россиянину было выдано предписание покинуть Францию накануне. Он уже должен был уехать из страны. Еще 20 человек были отпущены.

Напомним, 14 июня французская полиция задержала автобус с сотрудниками Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), который направлялся из Марселя в Лилль, где сборная России должна была сыграть во втором туре Евро-2016. В автобусе было 43 гражданина РФ.

Сегодня суд в Марселе приговорил к срокам трех российских болельщиков, которые были признаны виновными в участии в беспорядках 11 июня. Среди осужденных оказался директор фан-клуба тульского футбольного клуба "Арсенал" Сергей Горбачев. Он получил 18 месяцев тюрьмы и запрет на посещение Франции в течение двух лет.

Два года тюрьмы получил директор по работе с болельщиками ФК "Локомотив" (Москва) Алексей Ерунов, еще один болельщик Николай Морозов – год тюрьмы. Они также два года не смогут въехать во Францию.