Началась выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций

В городах-участниках Кубка конфедераций началась выдача паспортов болельщиков, передает телеканал "Москва 24".

Они понадобятся для того, чтобы попасть на игры турнира, который пройдет летом 2017 года. Столичный центр выдачи паспортов расположен на улице Летниковская, дом 10, строение 4.

По словам президента российского футбольного союза Виталия Мутко, паспорт болельщика позволит создать дополнительные возможности для безопасного пребывания на объектах Чемпионата мира и Кубка конфедераций.