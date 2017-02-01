Началась выдача паспортов болельщиков Кубка конфедераций

В городах-участниках Кубка конфедераций началась выдача паспортов болельщиков, передает телеканал "Москва 24".
Они понадобятся для того, чтобы попасть на игры турнира, который пройдет летом 2017 года. Столичный центр выдачи паспортов расположен на улице Летниковская, дом 10, строение 4.
По словам президента российского футбольного союза Виталия Мутко, паспорт болельщика позволит создать дополнительные возможности для безопасного пребывания на объектах Чемпионата мира и Кубка конфедераций.
Такой паспорт можно получить и онлайн. Купив билет на любой матч турнира, нужно заполнить анкету на сайте. После этого данные, указанные в анкете, проверят правоохранительные органы РФ.
Cистема позволит отсечь хулиганов, которые приходят на стадионы не ради игры. Кроме того, в сочетании с билетом FAN ID позволит болельщикам пользоваться общественным транспортом совершенно бесплатно.
До Кубка конфедераций – 2017 остались считанные месяцы. Турнир состоится летом в четырех российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. О том, что это за мероприятие, какие страны примут в нем участие, когда пройдут матчи, и как туда попасть – читайте в материале m24.ru.