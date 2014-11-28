Микки Рурк нокаутировал Эллиота Сеймура во втором раунде

"Вечер": Микки Рурк одержал победу нокаутом

Голливудский актер Микки Рурк одержал победу в боксерском поединке, состоявшемся в Москве. Он нокаутировал своего соотечественника Эллиота Сеймура во втором раунде.

Сам бой запомнился весьма необычным стилем бокса, который продемонстрировал 62-летний актер. Он выманивал соперника на себя, после чего обрушивал на Сеймура град ударов. Во втором раунде это привело к нокауту.

Стоит отметить, что Рурк более чем в два раза старше своего сегодняшнего противника.

Бой проходил в андеркарте поединка между экс-чемпионом мира по версии WBO Русланом Проводниковым и мексиканцем Хосе Луисом Кастильо.

Микки Рурк снялся в огромном количестве фильмов. Его популярность в России очень велика. Самыми известными фильмами, в которых снимался актер, считаются "Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо", "Девять с половиной недель" и "Однажды в Мексике".

Рурк достаточно успешен и на боксерском ринге. Он провел девять боев, в которых одержал семь побед. Два поединка завершились вничью.