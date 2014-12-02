Экс-чемпион мира по боксу рассказал об увлечении бензином, водкой и сигаретами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников рассказал, что до начала занятий боксом в его жизни присутствовали пагубные привычки.

"Жизнь заставила меня быстро повзрослеть. Токсикоманили бензином, курили обычные сигареты, пили водку. Все это я рано попробовал. В 90-е годы были проблемы с алкоголем, но мы пили бражку из трехлитровой банки. Организм молодой, облюешься потом с нее. Хулиганили сильно, но я не люблю в последнее время говорить о своем трудном детстве. Это все было до бокса. К счастью, я смотрю на это философски, потому что иначе не сидел бы здесь и не был тем, кто я есть.

Я видел много чего, как ногами топчут голову, забивают камнями. Таких много случаев было. Порой просто было страшно, что человек умрет. Все это было на моей памяти: и стрелки, и драки. Меня самого уберег от этого ангел-хранитель, поэтому я спокойно отношусь к таким вещам", - рассказал боксер в интервью Чемпионат.ком.

Спортсмен отметил, что занятия боксом полностью изменили его жизнь.

"Когда я попал в бокс, все остальное перестало существовать. Я только надел перчатки и начал боксировать, первой мыслью было, что я могу делать то, что мне нравится, и мне ничего за это не будет, а меня даже там ждут. Я чувствовал себя нужным. В школе я особых звезд с неба не хватал и примерным учеником не был. Ходил через раз, а в первом классе остался на второй год. Лазили по чердакам, токсикоманили. Все мы не без греха. Я не обвиняю родителей, хорошо, что все это только закалило меня", - сказал Проводников.

Напомним, 28 ноября Руслан Проводников одержал победу над мексиканцем Хосе Луисом Кастильо техническим нокаутом в пятом раунде. В четырех раундах был равный обмен ударами, а в пятом Руслан приступил к решительным действиям, что и принесло ему победу.

В октябре 2013 года Проводников стал чемпионом мира в весе до 63,5 килограммов по версии WBO, победив техническим нокаутом американца Майка Альварадо. Однако в июне 2014 года он не смог защитить пояс, уступив по очкам американцу Крису Алгиери.