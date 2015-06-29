Боксер Александр Поветкин ответил на обвинения в допинге

Александр Поветкин. Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Экс-чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе Александр Поветкин ответил американскому боксеру Деонтею Уайлдеру, который обвинил его в использовании допинга.

"Я регулярно прохожу тестирования <на допинг>. У меня ничего и никогда не было обнаружено. Сейчас я веду более здоровый образ жизни: изменил диету, употребляю больше витаминов и аминокислот", – цитируют Поветкина "Дни.ру".

Российский боксер отметил, что разговоры о стероидах – это "типичная американская уловка, они любят шокировать публику". Поветкин добавил, что всегда готов к тестам.



В конце мая Уайлдер в интервью USA Today назвал Поветкина "слишком большим", а это, якобы, свидетельствует о том, что россиянин принимает стероиды. Американский боксер не представил никаких доказательств своего обвинения и отметил, что таково его личное мнение.

Поветкин является обязательным претендентом на титульный бой с Уайлдером. Поединок должен состояться в конце 2015 или начале 2016 года. 29-летний Уайлдер владеет чемпионским поясом с января 2015 года. На профессиональном ринге американец выиграл все свои 34 боя, причем 33 из них – нокаутом. Поветкин победил 29 раз, 21 – нокаутом. Единственное поражение он потерпел от украинца Владимира Кличко в октябре 2013 года.

Последний бой Поветкина состоялся 22 мая. Тогда он одержал победу нокаутом над кубинцем Майком Пересом. Поединок длился 91 секунду.