Чемпионат мира по шахбоксу впервые пройдет в Москве

Впервые в Москве пройдет чемпионат мира по шахбоксу. Это гибридный вид спорта, который набирает популярность в последние годы.

Спортсмены чередуют трехминутные партии игры в шахматы с трехминутными поединками на ринге. Всего 11 раундов. Победа присуждается либо по нокауту, либо по мату.

"Десять лет назад в первом турнире по шахбоксу участвовали всего два человека: мой друг и я. Сейчас их тысячи. Существуют клубы по шахбоксу в Китае, Индии, России", - рассказал основатель шахбокса голландец Ипе Рубинг.

Промежутки между раундами составляют всего одну минуту. За это время спортсмены должны успеть переключиться с интеллектуального сражения на настоящий бокс. Во время игры в шахматы принято надевать наушники, чтобы не отвлекаться на крики из зала.

В предстоящем чемпионате мира примут участие 8 спортсменов из разных стран. Один из них – наш соотечественник. На турнир приглашены Гарри Каспаров, Виталий Кличко и Наталья Водянова.

Чемпионат пройдет 28 ноября в концертном зале "Известия Hall".

