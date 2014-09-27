Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в поединке с Колодзеем

Денис Лебедев победил нокаутом Павла Колодзея

Россиянин Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 килограммов в поединке против Павла Колодзея.

Российскому спортсмену удалось победить поляка уже во втором раунде, отправив соперника в нокаут. Колодзей сумел подняться, однако рефери принял решение, что спортсмен не в состоянии продолжить поединок.

Поединок прошел в московском Дворце спорта "Динамо" в Крылатском. Отметим, что Лебедев вернулся на ринг спустя полтора года - предыдущий поединок он провел в мае 2013 года.

Всего же российский боксер за карьеру одержал в боях 26 побед (20 из них — досрочно) и два матча проиграл. В то же время для Колодзея это стало первым поражением на профессиональном ринге - он одержал 33 победы кряду, 18 из которых - досрочно.