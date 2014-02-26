Форма поиска по сайту

26 февраля 2014, 12:27

Новым тренером боксера Александра Поветкина стал Иван Кирпа

Александр Поветкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Новым наставником российского супертяжеловеса Александра Поветкина стал 35-летний бывший боксер Иван Кирпа, сообщил в своем микроблоге промоутер Андрей Рябинский.

До этого Поветкина в разное время тренировали Валерий Белов, Тедди Атлас, Костя Цзю и Александр Зимин. В последние годы Кирпа работал тренером в "Клубе единоборств №1". Карьеру боксера он завершил в 2009 году из-за многочисленных колото-резанных ранений в уличной драке в городе Рославль.

Ближайший бой Александр Поветкин должен провести в мае 2014 года в Москве. Этот поединок станет для Поветкина первым после поражения от Владимира Кличко в октябре прошлого года. Проигрыш Кличко стал для Александра первым в карьере, до этого он победил во всех 26 боях (18 - нокаутом).

Ранее сообщалось, что соперником россиянина станет британец Дерек Чисора, однако Рябинский эту информацию не подтвердил.

