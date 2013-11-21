Тренер должен разговаривать со мной на одном языке - Поветкин

"Правда 24": Боксер Александр Поветкин - о матче-реванше с Кличко

В гостях у программы "Правда 24" побывал боксер Александр Поветкин. Российский тяжеловес рассказал о возможном матче-реванше с Владимиром Кличко, своем патриотизме и о том, каким он видит идеального тренера.

Поветкин рассказал, что до поединка с Владимиром Кличко ему предстоит еще несколько боев. "Дата боя с Кличко мне еще неизвестна, у нас не было контракта на матч-реванш. Мне надо сейчас выиграть 2-3 боя и тогда снова встретится с Владимиром Кличко", - сказал спортсмен.

Боксер отметил, что хотел бы видеть своим тренером русскоговорящего специалиста. "В принципе наставник должен разговаривать со мной на одном языке, с которым я уже не раз проводил уже бои. Но команда так решила".

Поветкин также рассказал о своей любви к Родине, а также что происхождение его прозвища "русский витязь" связано с выступлением за клуб "Витязь".

"Не надо путать национализм с нацизмом или фашизмом. У меня много друзей разных народов, я их уважаю, мы нормально общаемся, дружим. Конечно, я люблю свой народ. Хочу, чтобы мы были сильнее, добрее, вежливее, уважительнее. Я всегда ребятам говорю: помните кто вы, надо достойно представлять свой народ, достойно общаться с людьми", - говорит Поветкин.

По словам Александра, детей стоит приводить в школы единоборств, так это уводит их с улиц и помогают не только развивать физическую форму, но и учит общаться с людьми, уважать старших.

"Есть некий стереотип, что боксеры - это дурачки. Я много беседовал с родителями и говорил им, что надо в спорт детишек отдавать. Мальчиков я бы посоветовал отдавать в единоборства: борьбу, бокс, карате, ушу. Ведь мужчина должен постоять не только за себя, девушку, маму, но и за Родину. Но большинство родителей говорит - а зачем отдавать, чтобы дураками стали?"

В последнее время Поветкин занимается запуском спортивных залов для детей. "Мы открываем спортзалы, пытаемся открыть их по всей России. Помогают их открывать люди, которые болеют за свою Родину, за свой народ. И дети занимаются там абсолютно бесплатно", - рассказал боксер.

Также Александр является одним из основателей фонда "Возрождение", с которым ему помогает младший брат Владимир. "Мы создали с ребятами фонд "Возрождение", который работает в Курсе, Москве, Орле, Владимире, Белгороде. Мы, в принципе, с друзьями всегда сами помогали детям. И сейчас решили открыть фонд, чтобы громче о себе заявить. 30 ноября в Курске будет организован турнир PROFC по смешанных единоборствам и этим занимается Владимир вместе с фондом".

На вопрос об авторитетах в своей жизни, Поветким отметил, что прислушивается ко многим людям, но решения принимать все равно сам.

"Есть люди, которых я уважаю, который много правильно говорят. Я всегда прислушиваюсь к ним. Но когда-то давно мой отец: ты прислушайся, но сделай так как ты считаешь нужным. Потому что если у тебя что-то не получится, пусть тебе некого будет винить, а чтобы винил только себя", - пояснил Александр.

В завершении боксер заявил, что завершать спортивную карьеру в ближайшее время не намерен. "Пока я хочу заниматься этим, пока хочу выступить - буду выступать. Если потеряется к этому интерес, тяга, то конечно надо перестать это делать", - отметил Поветкин.