В допинг-пробе Александра Поветкина обнаружили следы мельдония

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В допинг-пробе российского боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина обнаружены остаточные следы мельдония в очень низкой концентрации. Как сообщает ТАСС, спортсмен в последний раз употреблял данное вещество в сентябре 2015 года.

Таким образом, под угрозой срыва оказался бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, который должен пройти в московском спорткомплексе "Мегаспорт" 21 мая.

Глава WBC Маурисио Сулейман сообщил, что решение о бое между Поветкиным и Уайлдером будет принято в течение ближайших 24 часов.

Согласно контракту на бой оба боксера должны были провести допинг-тестирования до и после поединка под эгидой Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA). "Сейчас мы изучаем все документы, собираем все факты, после чего сделаем заявление. До этого момента не будет никаких комментариев. Решение будет опубликовано в конце дня или завтра", – отметил Сулейман.

Напомним, с 1 января 2016 года мельдоний попал в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществ. По меньшей мере 31 российский атлет подозревался в применении мельдония. Всего же положительный результат на это вещество дали допинг-пробы почти 300 спортсменов.