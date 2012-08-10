Дневники Олимпиады: день четырнадцатый

ИТАР-ТАСС

Мастер-класс от Натальи Воробьевой

Россиянка Наталья Воробьева стала победительницей в соревнованиях по женской борьбе в весовой категории до 72 килограммов, одолев в финальной схватке Станку Златеву Христову из Болгарии.

Начало поединка не настраивало на оптимистический лад – в первом раунде победу по очкам одержала болгарская спортсменка, которой удалось вытолкнуть Наталью за край ковра.

Учитывая, что Христова – неоднократная чемпионка мира и Европы, имелись определенные опасения, что хорошо подкованная тактически соперница уйдет в глухую оборону, дожидаясь ошибки россиянки.

Но на 46-й секунде второго раунда произошло то, чего так боялась прославленная болгарка – Воробьевой удался “проход в две ноги”, и через доли секунды Христова лежала на лопатках.

Наталья в 21 год стала олимпийской чемпионкой, выиграв первый серьезный турнир в своей карьере!

Двенадцатая золотая награда сборной России на Олимпийских играх в Лондоне вывела нашу страну на четвертое место в общем медальном зачете. Теперь мы уступаем только Китаю, США и Великобритании.

Скандальная медаль Софьи Очигавы

Россиянка Софья Очигава стала серебряным призером Олимпийских игр, уступив в финальном поединке боксерского турнира в категории до 60 килограммов ирландке Кэти Тэйлор, сообщает Чемпионат.ком.

Боксерши преодолели полную дистанцию четырехраундового боя, после чего победительницей по очкам была объявлена ирландская спортсменка.

По завершении поединка Очигава обрушилась с резкой критикой на арбитров, обвиняя их в необъективном судействе.

Несмотря на это, результат боя опротестован не был.



Надежда Торлопова завоевала серебряную награду и завершила карьеру

Российская спортсменка Надежда Торлопова завоевала серебро Олимпиады, проиграв финальный поединок боксерского турнира в категории до 75 килограммов американке Клариссе Шилдс.

Наша боксерша, одна из самых возрастных участниц Олимпийских игр в этой дисциплине, просто не успевала за молодой и быстрой соперницей.

Если в первом раунде Надежде удавалось биться на равных с американкой, то в последующих преимущество Шилдс было настолько очевидным, что результат поединка сомнений ни у кого не вызывал.

По окончании соревнований Торлопова объявила о завершении карьеры.

Прыгнуть выше головы не получилось

Женская баскетбольная сборная России уступила в полуфинале олимпийского турнира команде Франции со счетом 64:81.

Соперницы с первой четверти навязали свою игру и по итогам десятиминутки вели с отрывом в 10 очков. Переломить ход встречи не получилось, даже более того, француженки увеличили свое преимущество.

В поединке за третье место наша команда сразится со сборной Австралии.