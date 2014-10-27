Боевики "Исламского государства" казнили российского инженера

Фото: ТАСС/Андрей Бабушкин
Боевики международной террористической группировки "Исламское государстве" казнили российского инженера Сергея Горбунова, сообщает The Independent.
Сергей Горбунов вместе с заложниками из других стран содержался в городе Ракка в Сирии. Боевики опубликовали последнее видео с ним в октябре 2013 года.
Они застрелили российского инженера весной 2014 года, однако, когда именно это произошло, не уточняется. Казнь Сергея Горбунова засняли на видео, в дальнейшем ее показывали другим заложникам, чтобы запугать их.
20 августа члены "Исламского государства" выложили в сеть видеозапись казни американского журналиста Джеймса Фоули. После этого поступали сообщения о казни еще нескольких заложников из Великобритании, Франции и других государств.
ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВОТеррористическая группировка, действующая на территории Ирака и Сирии. Она образовалась как радикальное крыло "Аль-Каиды", но впоследствии превратилась в самостоятельную силу. Одной из целей "Исламского государства" является создание мусульманского халифата на территории Сирии и Ирака. Боевики захватили ряд иракских городов, где жестоко расправляются с инакомыслящими.
В послужном списке "Исламского государства" - казнь похищенных ими в Ираке американских журналистов и массовые расстрелы солдат правительственной армии Ирака и сочувствующих им.